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Fransa'da ırkçı ve din karşıtı saldırılar yükselişe geçti

2022'de ırkçı, yabancı düşmanı veya din karşıtı saldırılarda, çoğunluğu hakaret, provokasyon ve karalama olmak üzere toplamda 12 bin 600 suç kaydedildi.

26 Mart 2023 Pazar 17:59
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Fransa'da ırkçı ve din karşıtı saldırılar yükselişe geçti

Ankara (AA)

Fransa'da İçişleri Bakanlığının yayımladığı rapor, ülkede 2022'de ırkçı ve din karşıtı saldırıların önceki yıla göre yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

İçişleri Bakanlığının bünyesindeki istatistik servisi SSMSI, Fransa'da 2022'de meydana gelen ırkçı, din ve yabancı düşmanlığına dair eylemlere ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, ülkede enflasyon ve emeklilik reformuna ilişkin gösterilerin de ötesinde, "sosyal iklim" bozulmaya devam ediyor.

Fransa'da 2022'de ırkçı, yabancı düşmanı veya din karşıtı saldırılarda 2021'e göre yüzde 5 artış oldu ve bu kapsamda çoğunluğu hakaret, provokasyon ve karalama olmak üzere toplamda 12 bin 600 suç kaydedildi.

Irkçı saldırıya uğrayanların çoğunluğunu 25 ile 54 yaşları arasındaki Afrika kökenliler oluşturuyor.

Saldırının failleri mağdurlardan genellikle yaşça daha büyükken mağdurların önemli kısmının kadın olması dikkati çekti.

Ülkede ayrımcı ve ırkçı saldırlar daha çok başkent Paris ile banliyösü Seine-Saint-Denis ve Bas-Rhin bölgesinin olduğu ana kara topraklarında görülürken denizaşırı bölgelerde bu tür olaylar nispeten daha az yaşanıyor.

Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, "21 Mart Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü"nde Başbakan Elisabeth Borne tarafından 30 Ocak'ta sunulan "Irkçılık, Antisemitizm ve Kökene Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Planı" için komitenin kurduğunu duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransaırkçı SaldırıDin Karşıtı Saldırı
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