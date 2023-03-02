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Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştaya başvurdu

Fransa'da, fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştaya şikayet başvurusunda bulundu.

02 Mart 2023 Perşembe 11:01
Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştaya başvurdu
Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, bağımsız fırıncılardan oluşan birlik, büyük işletmelere yönelik elektrik fiyatlarındaki artışı yüzde 15 ile sınırlayan "tarife kalkanı"nın tüm fırıncıları kapsamasını talep ediyor.

Birliğin avukatı Christophe Leguevaques, hükümetin elektrik faturalarına yönelik teşvik primlerinden bütün fırıncıların yararlanması için Danıştaya şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada da Fransa'daki fırıncıların Kovid-19 salgınıyla sıkıntılı bir dönem yaşadığı, karantina ve kapanmalar nedeniyle tereyağı, buğday başta olmak üzere ham madde ile enerji fiyatlarındaki artışın cirolarda çarpıcı bir düşüşe yol açtığı ifade edildi.

Hükümetin elektrik fiyatlarının artışını önlemek için uygulamaya koyduğu "tarife kalkanı"nın adil olmadığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 artış sınırının küçük ve büyük ölçekli bütün fırın işletmelerine uygulanması istendi.

Açıklamada, elektrik tedarikçilerinin de hükümetin aldığı bu tedbirler nedeniyle kafa karışıklığı yaşadığına işaret edilerek, teşvik priminin bütün işletmelere uygulanmaması durumunda bu işletmelerden önemli bir kısmının kapanma ve işten çıkarma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaFırıncılarFaturaElektrik
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