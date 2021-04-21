Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1358
ALTIN
466.788
DOLAR
8.1355
STERLİN
11.3318
EURO
9.7752
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...
TBMM 10 adet memur alımı yapacak
TBMM 10 adet memur...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​Floyd davasında jüri, polis memuru Chauvin'i suçlu buldu 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde geçen yıl mayıs ayında gözaltına alınmak istenirken polis memuru Derek Chauvin'in dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu yaşamını yitiren George Floyd davasında juri kararını açıkladı. Dünyanın yakından takip ettiği davada juri üyeleri, yargılanan Chauvin'i 3 ayrı suçtan da suçlu buldu. Bu karar ABD'de orantısız güç kullanan kolluk kuvvetlerinin sorumlu tutulması açısında dönüm noktası olarak ifade edildi. 

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:24
5 Okunma
​​​​​​​Floyd davasında jüri, polis memuru Chauvin'i suçlu buldu 

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde geçen yıl 25 Mayıs'ta meydana gelen olayda siyahi ABD vatandaşı George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmak istenirken polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boynuna baskı uygulaması sırasında nefes alamadığı belirterek, yardım istedi. Olay sırasında çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilen ve yayınlandığı sosyal medyada infiale yol açan görüntülerde 9 dakika 29 saniye süresince boynuna baskı uygulandığı belirtilen Floyd'un yaşamını yitirmesi, başka ABD olmak üzere dünya genelinde ırkçı karşıtı protestolara neden oldu.

DAVAYI TÜM DÜNYA TAKİP ETTİ

Görevden uzaklaştırılan ve 29 Mayıs 2020'de tutuklanan Chauvin, 10 Temmuz 2020'de ise kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak hakkında 2 ve 3'üncü dereceden cinayet ile 2'nci dereceden adam öldürme suçlamalarından dava açılan Derek Chauvin'in yargılanmasına 29 Mart'ta başlanıldı. Başta kolluk kuvvetlerine ait görüntülerin yanısı sıra birçok görüntünün izlenilip, doktor raporu ve tanıkların dinlenilmesinin ardından dünyanın takip ettiği davada karar açıklandı. 

3 SUÇTAN DA SUÇLU BULUNDU

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 hafta süren yargılama sonucunda 12 kişiden oluşan jüri üyeleri yaklaşık 10 saat süren müzakerenin ardından tarihi kararı açıkladı. Jüri sözcüsü, Chauvin'i üç suçtan da suçlu bulduğunu bildirdi. Kararın okunmasının ardından Chauvin hakkındaki kefalet kaldırılarak tutuklanıp, cezaevine konuldu.

KARAR SEVİNÇLE KARŞILANDI

George Floyd'un ölümüyle ilgili olarak Chauvin'in suçlu bulunması, davayı takip eden kalabalık tarafından sevinçle karşılandı. Kalabalık, 'George Floyd' sloganları attı. 

George Floyd'un avukatlarından Ben Crump ise jürinin kararını 'George Floyd ve ailesi için acı ile kazanılmış bir zafer' olarak değerlendirdi. Crump, bu karar ile Minnepolis'de polis uygulamaları ile ilgili birçok yasa değişikliğine gidileceği iddiasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDGeorge FloydPolisCinayetMinnesotaDerek Chauvin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova yönetiminden Kiev ve NATO'ya çağrı
Moskova yönetiminden Kiev ve NATO'ya çağrı
Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız
Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız
Yunanistan ülkeye girişte karantina zorunluluğu bulunmayan ülkelerin listesini yayınladı
Yunanistan ülkeye girişte karantina zorunluluğu bulunmayan ülkelerin listesini yayınladı
Fiji’de pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!
Fiji’de pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!
İsrail-Yunanistan anlaşmasının detayları
İsrail-Yunanistan anlaşmasının detayları
Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme 
Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme 
ISS’den döndüler
ISS’den döndüler
İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı
Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı
Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma