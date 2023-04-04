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Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı.

04 Nisan 2023 Salı 16:37
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Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu

BRÜKSEL AA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya geldi.

Blinken, bu sırada yaptığı konuşmada Türkiye'nin onay belgesini, ABD adına kendisine teslim ettiğini bildirmekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Haavisto da ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair Türkiye'den aldığı onay belgesini Blinken'a iletti.

Stoltenberg ise konuya ilişkin, "Böylece Finlandiya'yı NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edebiliriz." dedi.

Finlandiya'nın üyelik süreci

Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı.

28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO'nun 9. genişlemesi

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, 31'inci üyesini kabul etti.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka girdi.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.

AA

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Finlandiya Resmen NATOnun 31inci üyesi Oldu
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