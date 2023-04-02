Finlandiya'da genel seçim için halk sandık başında

Varşova

Finlandiya Seçim Komisyonu, yerel saatle 09.00’da açılan sandıkların 20.00’de kapanacağını açıkladı.

Seçimde, 200 sandalyeli parlamentonun üyeleri belirlenecek.

Finlandiya halkı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gündeme gelen güvenliğin yanı sıra ülke ekonomisinde beklenen toparlanma için de bu seçime büyük önem veriyor.

Nüfusun yaklaşık 5 milyon 600 bin olduğu Finlandiya'da seçmen sayısının 4 milyon 546 bin olduğu belirtiliyor.

Adalet Bakanlığının bilgilendirmesine göre seçimin kesin sonuçlarının 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin önde olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zorluğuna dikkati çekiyor.

Son anketler, Ulusal Koalisyon Partisinin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 19,9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisinin yüzde 19'unu alacağını gösteriyor.

Ülkede çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamaya kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katıldı.