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Filipinler’de Rai Tayfunu’nda can kaybı 200’ü geçti

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:01
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Filipinler’de Rai Tayfunu’nda can kaybı 200’ü geçti

Filipinler’de meydana gelen Rai Tayfunu’nda can kaybı 200’ü aştı. Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Dairesi, ülke genelinde 452 bin ailenin ve 1 milyon 800 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiğini açıkladı.

Filipinler medyası, Rai Tayfunu’nda can kaybının 208’e ulaştığını duyurdu. Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Dairesi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede 452 bin 307 ailenin ve 1 milyon 805 bin 5 kişinin tayfundan etkilendiğini duyurdu. Yapılan incelemeler kapsamında 438 bin 359 kişinin kurulan tahliye merkezlerinde bulunduğu, ülke çapında 20 bin 102 yerleşim yerinin tamamen yıkıldığı, 34 bin 681’inin de hasar gördüğü bildirildi.

YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tayfunun neden olduğu yıkım, Filipinler Sahil Güvenlik helikopteri tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, Kabankalan kenti ve Surigao del Norte ilinde birçok yerleşim yerinin sular altında kaldığı anlar yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerRai Tayfunu
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