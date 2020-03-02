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Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı

Filipinler’de eski bir güvenlik görevlisi, bir alışveriş merkezinde 20'den fazla kişiyi rehin aldı.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:28
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Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin San Juan kentinin Greenhills bölgesinde yer alan V-Mall alışveriş merkezinde 20'den fazla kişi eski bir güvenlik görevlisi tarafından rehin alındı. Silah seslerinin duyulduğu binanın polis tarafından kuşatıldığı, diğer müşterilerin tahliye edildiği ve en az 20 kişiyi rehin alan eski güvenlik görevlisiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, rehin olayını gerçekleştiren kişinin eskiden alışveriş merkezinde çalıştığı, olayda bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

DHA

Son Güncelleme: 02.03.2020 10:38
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerAVMRehinRehine
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