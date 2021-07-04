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Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından yapılan açıklamada, “Filipinler Hava Kuvvetleri’ne ait bir C130 uçağı bugün öğle saatlerinde Jolo Havalimanına iniş yaparken düştü.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:37
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Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü

Filipinler, (DHA)

İlk rapor, uçakta 3 pilot ve 5 mürettebat olmak üzere 92 personelin bulunduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar 40 yaralı kurtarıldı ve 17 cansız bedene ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Filipinler Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada 5125 kuyruklu C-130 uçağın personel taşırken Jolo Havalimanı’na iniş yaparken düştüğünü belirtti.

FİLİPİNLER SAVUNMA BAKANI LORENZANA: KAPSAMLI SORUŞTURMA EMRİ VERDİM

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çoğumuz gibi pazar günleri de bugüne kadar benim için huzurlu ve mutlu günlerdi. Öğle saatlerinde Filipinler Hava Kuvvetleri, Jolo, Sulu'da mürettebat dahil yüze yakın askerle birlikte bir C130 uçağının yürek burkan kazasını doğruladı. Filipinler Hava Kuvvetleri, kaynaklarını ve devam eden tıbbi tahliye çabaları için tüm birimlerini kullanıyor. 17 can kaybı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm ama şu ana kadar 40 kişi kurtarıldığı ve en yakın askeri hastanelere götürüldüğü için biraz daha iyimser hissediyorum. Arama ve kurtarma operasyonu tamamlanır tamamlanmaz olayın temeline inmek için kapsamlı bir soruşturma emri verdim. Talihsiz uçağın pilotları, mürettebatı ve yolcuları ile ailelerini teselli ederken, herkesten onlar için dua etmemizi rica ediyorum.”

DHA

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FilipinlerAskeri UçakKaza17 ölüönce Vatan
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