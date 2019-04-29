Filipinler'de plazada yangın

Filipinler (DHA)

Filipinler'de bir plazanın üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor, içeride kalan birilerinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler'de Paranaque Tambo bölgesinde bulunan Pacific isimli plazanın üst katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü ve diğer katlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve 30 kişilik acil müdahale ekibi sevk edildi. Dairelerde kalanların çoğunluğunun tahliye yangın sırasında kaçtığı belirtilirken, yerel medya içeride kalmış birilerinin olup olmadığının şu anda bilinmediğini duyurdu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.