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Fed ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istedi

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin en büyük 6 bankasından iklim değişikliğiyle ilgili risklerin portföylerindeki belirli varlıklar üzerindeki etkisini analiz etmelerini istedi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 10:15
Fed ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istedi

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın pilot iklim senaryosu analiz çalışmasının nasıl yürütüleceğine dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, iklim risk yönetimi uygulamalarına yönelik anlayışı derinleştirmek ve iklimle ilgili finansal riskleri belirleme, ölçme, izleme ve yönetme kapasitesi oluşturmak amacıyla niteliksel ve niceliksel bilgiler toplanacağı aktarıldı.

ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istendiği belirtilen açıklamada, bu bankaların sel, orman yangını, kasırga, sıcak hava dalgası ve kuraklık gibi olayların kredi portföyleri ve ticari gayrimenkul varlıkları üzerinde oluşturabileceği etkiyi değerlendireceği kaydedildi.

Açıklamada, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun çalışmaya katılacak bankalar olduğu anımsatılarak, risk analizleri için bankalara tanınan sürenin 31 Temmuz'da sona ereceği bildirildi.

Fed'in açıklamasında, analizlerden elde edilen bilgilerin potansiyel riskleri belirlemek ve etkili risk yönetim uygulamalarını geliştirmek için kullanılacağı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDFedIklimIklim Riski
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