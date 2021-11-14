Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak
Tekirdağ’da 105 m² daire...
Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 99 m² 3+1...
Gaziantep’te tek katlı kargir yapı satılacak
Gaziantep’te tek katlı kargir...
Edirne'de kamu konutları satılacak
Edirne'de kamu konutları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

FBI’dan e-posta açıklaması

FBI’dan gönderilen binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

14 Kasım 2021 Pazar 17:30
4 Okunma
FBI’dan e-posta açıklaması

ABD (DHA)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün dünya gündeminde yer alan ve FBI’ın sunucularından gönderilen ‘sahte e-posta gönderimi’ konusunda açıklama yaptı. FBI durumun farkında olduklarını ve ilgili donanımın internete kapatıldığını ifade etti.

Kar amacı gütmeyen ve istenmeyen zararlı e-posta karşıtı organizasyon Spamhaus tarafından kamuoyuna açıklanan sahte email olayıyla ilgili FBI açıklama yaptı. Açıklamada “FBI ve CISA, bu sabah ‘@ic.fbi.gov’ e-posta hesabından gelen sahte e-postaları içeren olayın farkındadır. Bu devam eden bir durumdur ve şu anda herhangi bir ek bilgi veremiyoruz. Etkilenen donanım, sorunun keşfedilmesinin ardından hızla çevrimdışına alındı” ifadelerine yer verildi.

Spamhaus tarafından dün yapılan açıklamada, sahte e-postalar, FBI’ın sunucularından binlerce kişiye "sofistike zincirleme saldırısının" kurbanı olduklarına dair mesaj içeriyordu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
FBIEposta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da iki deprem
İran’da iki deprem
Afganistan’da onbinlerce kişinin yardıma ihtiyacı var
Afganistan’da onbinlerce kişinin yardıma ihtiyacı var
Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu
Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu
DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı
DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı
Dünyanın en erken doğan bebeği, rekorlar kitabına girdi
Dünyanın en erken doğan bebeği, rekorlar kitabına girdi
Sonucu Türkler belirleyecek
Sonucu Türkler belirleyecek
Macron’dan Covid-19 konusunda ’65 yaş üstü’ kararı
Macron’dan Covid-19 konusunda ’65 yaş üstü’ kararı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ‘Belarus’ açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ‘Belarus’ açıklaması
Bir milyar insan, 2 santigratlık sıcaklık artışından etkilenebilir
Bir milyar insan, 2 santigratlık sıcaklık artışından etkilenebilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma