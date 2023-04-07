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FBI ve ABD ordusunun ortak tatbikatında yanlış otel odasına baskın yapıldı

ABD’nin Boston şehir merkezinde eğitim tatbikatı yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı, yanlış otel odasına baskın düzenleyerek yanlış kişiyi gözaltına aldı.

07 Nisan 2023 Cuma 12:57
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FBI ve ABD ordusunun ortak tatbikatında yanlış otel odasına baskın yapıldı
Ankara

CNN’nin haberine göre, Boston’da meydana gelen olayda, FBI ve özel harekat üyeleri, tatbikat sırasında yanlış otel odasına baskın düzenledi.

Boston Polis Departmanına göre olay, Revere Hotel Boston Common'da meydana geldi.

“Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen üyeler, amaçlanan kişiyi değil başkasını gözaltına aldı.” açıklamasında bulunan FBI, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını aktardı.

ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) Yarbayı Mike Burns, “Her şeyden önce eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz.” dedi.

Burns, tatbikatın "askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme" amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelendiğini dile getirdi.

Yerel basındaki haberlerde, yanlışlıkla gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FBIABDBaskın
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