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Facebook'tan Uganda hükümet yetkililerine dijital darbe

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, 14 Ocak'ta parlamento seçimlerine hazırlanan Uganda'da, seçim öncesi kamuoyundaki tartışmaları manipüle etmekle suçlanan Ugandalı hükümet yetkililere ait hesapları kapattığını duyurdu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:17
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Facebook'tan Uganda hükümet yetkililerine dijital darbe

UGANDA - ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınmasıyla gündeme gelen Facebook, bu kez de Ugandalı hükümet yetkililerin hesaplarını kapattığını duyurdu. Facebook'tan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta parlamento seçimlerine hazırlanan Uganda'da, seçim öncesi kamuoyundaki tartışmaları manipüle etmekle suçlanan Ugandalı hükümet yetkililere ait hesapların kapatıldığını duyurdu. Facebook'un Sahra Altı Afrika İletişim Başkanı Kezia Anim-Addo, "Bu ay, Uganda'da CIB (Coordinated Inauthentic Behaviour) ile meşgul olan bir hesap ağını ve sayfalarını kaldırdık." dedi.
 

TRUMP'IN TWİTTER HESABI DA ASKIYA ALINMIŞTI

Facebook gibi Twitter da ABD başkanları için kullanılan "POTUS" adlı hesaptaki yeni paylaşımlarını kaldırırken, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabı olan "TeamTrump" sayfasını da askıya almıştı. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, "Söylediğimiz gibi, askıya alınma uygulamasından kaçınmak için başka bir hesap kullanmak kurallarımıza aykırıdır. POTUS hesabından gelen son paylaşımlarla ilgili olarak bunu uygulamak için adımlar attık" ifadelerini kullanmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook14 OcakUganda Hükümeti
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