Eyfel Kulesi karartıldı

Fransa (DHA)
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, hayatını kaybeden Müslümanlar için söndürüldü.
DHA
Eyfel Kulesi'nin ışıkları 'Yeni Zelanda' için karartıldı
Eyfel Kulesi'nin ışıkları 'Yeni Zelanda' için karartıldı
Fransa (DHA)
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, hayatını kaybeden Müslümanlar için söndürüldü.
DHA