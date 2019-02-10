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Evini bu hale getirdiler

Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim

Evini bu hale getirdiler

Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim

10 Şubat 2019 Pazar 18:51
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Evini bu hale getirdiler

Fransa (DHA)

Yaşananlara dair basına konuşan Ferrand, Fransa’daki gelişmelere değinerek ülkede sınırın aşıldığını; ülkedeki ‘demokrasi sağlığı’ için kaygılı olduğunu belirtti ve “Eşim ve kızlarım için kaygılıyım” dedi.

Ferrand, kundaklama sonrası Twitter hesabından evin fotoğraflarını yayınlayarak "Hiçbir şey şiddeti, tehdidi ve korkutmayı haklı çıkarmaz" mesajını paylaşmıştı.

Ulusal Meclis Başkanlığı da olay sonrası açıklama yapmış; Başkan Ferrand’ın Motreff semtindeki evine kundaklama girişiminde bulunulduğunu; olayı Ferrand’ın komşusunun fark ettiği ve güvenlik güçlerine haber verdiğini; Ferrand’ın suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EvKundakladılarMeclis BaşkanıFerrand
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