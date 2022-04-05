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Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı

05 Nisan 2022 Salı 14:23
Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı

ABD - Evergreen şirketinin Süveyş Kanalı’nda geçen yıl karaya oturarak kanalı tıkayan Ever Given gemisinden sonra, 13 Mart’ta ABD’de karaya oturan ikinci yük gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı açıklandı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Chesapeake Körfezi'nde karaya oturan dev konteynır gemisindeki konteynırların boşaltılarak geminin hafifletileceklerini ve sonra yüzdürmeye çalışacaklarını duyurdu.

Mısır’ın Süveyş Kanalı’nda geçen yıl karaya oturarak kanalı tıkayan dev konteynır gemisi Ever Given’den sonra Evergreen şirketinin Ever Forward adlı dev konteynır gemisi, 13 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi’nde karaya oturdu. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, dün açıklama yaparak aradan geçen sürede iki defa gemiyi kurtarma çalışmaları yapıldığını ancak başarılı sağlanamadığını belirtti.

KURTARMA OPERASYONU 2 HAFTA SÜRECEK

Sahil Güvenlik, yeni plan doğrultusunda Ever Forward’taki yaklaşık 5 bin konteynırı boşaltıp dev geminin hafifletilerek yüzdürülmeye çalışacağını ifade etti. Yeni kurtarma planına göre geminin yanlarına iki vinç kurulur kurulmaz konteynırlar boşaltılacak ve ardından, römorkör ile mavnalarla geminin yeniden yüzdürülmesi denecek. Operasyonun yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. 

Evergreen, 31 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında dev geminin neden karaya oturduğunun henüz bilinmediğini, gerekli soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti. 
 

DHA

Son Güncelleme: 05.04.2022 14:25
Anahtar Kelimeler:
EvergreenEver ForwardYeni Kurtarma Planı
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