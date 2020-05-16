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Estonya: Salgın kontrol altına alındı

Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, yaptığı açıklamada, Estonya’nın koronavirüsün yayılmasının önüne geçerek, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:02
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Estonya: Salgın kontrol altına alındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok ülkede hayatı etkilemeye devam ediyor. Estonya'dan ise müjdeli haber geldi. Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, yaptığı açıklamada, Estonya’nın koronavirüsün yayılmasının önüne geçtiğini söyledi. Kiik, ülke genelinde salgının kontrol altına alındığını ve ülke genelinde sadece, yerel düzeydeki bazı vakalarla uğraştıklarını kaydetti.

SON 24 SAATTE 1 VAKA GÖRÜLDÜ

Estonyalı bakan, bu durumun, ülkenin zamanında en sıkı şekilde tedbirler uygulamasından kaynaklandığını ifade etti. Nüfusu 1 milyon 320 bin olan Estonya’da, salgının başından beri 1758 koronavirüs vakası görülürken, son 24 saatte sadece bir vakanın görüldüğü bildirildi. Salgının başından bu yana Estonya’da 62 kişi hayatını kaybetti.

SINIRLAR AÇILIYOR

Diğer taraftan Estonya, bugünden itibaren, diğer iki Baltık ülkesi olan Letonya ve Litvanya ile sınırları açma kararı aldı. Baltık ülkeleri liderleri, kendi ülkelerinde koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını belirtiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EstonyaKoronavirüsSalgınHastalıkPandemiCovid19
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