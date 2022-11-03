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Eski Pakistan Başbakanı Han’a suikast girişimi

03 Kasım 2022 Perşembe 15:10
Eski Pakistan Başbakanı Han’a suikast girişimi

PAKİSTAN - Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu. Pakistan Adalet Hareketi’nden (PTI) Farrukh Habib, Han’ın yaralı olduğunu duyurdu.

Olay, Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan saldırganın tüfekle ateş açtığı ifade edildi. Genel Başkanlığı’nı İmran Han’ın yaptığı PTI’dan Farrukh Habib, Han’ın yaralı olduğunu duyurdu. Pakistan’da yayın yapan Dawn gazetesi, saldırganın AK-47 tipi tüfekle ateş açtığını, Han’ın 3 ya da 4 kez bacağından vurulduğunu bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Pakistan Başbakanı HanSuikast Girişimi
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