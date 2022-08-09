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Eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evine FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach’te bulunan evinin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldığını duyurdu.

09 Ağustos 2022 Salı 11:47
Eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evine FBI baskını

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach’teki Mar-a-Lago’da bulunan evinin FBI tarafından basıldığını duyurdu. Trump konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, durumu ‘ulus için karanlık zamanlar’ olarak nitelendirirken, daha önce bir ABD Başkanının böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını vurguladı. Evine yapılan baskının ‘gerekli’ ve ‘uygun’ olmadığını söyleyen Trump, “Böyle bir saldırı ancak 3’üncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir. Bu, savcılığın görevi kötüye kullanması, adalet sisteminin bir silaha çevrilmesi ve 2024’te başkanlığa aday olmamı umutsuzca istemeyen radikal sol Demokratların saldırısıdır” ifadelerine yer verdi.

“KASAMA BİLE GİRDİLER”

Ayrıca Trump, FBI’ın, evinde bulunan bir kasaya da eriştiğini söyleyerek ilgili baskını, 1972-1974 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon yönetimi sırasında yaşanan ‘Watergate’ skandalına benzeterek, “Kasama bile girdiler! Bununla, ajanların Demokrat Ulusal Komite'ye girdiği Watergate arasındaki fark nedir? Burada, tersine, Demokratlar Amerika Birleşik Devletleri'nin 45’inci Başkanının evine girdi” dedi.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın evine yönelik gerçekleştirilen FBI aramasının, Trump’ın başkanlığı kaybettikten sonra Florida’daki evine getirilmiş olabilecek gizli belgeler de dahil olmak üzere başkanlık belgelerinin ele alınmasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olduğu ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpFloridaFBIEvArama
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