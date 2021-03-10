Esad sağlık kaynaklarını milislere harcıyor

ABD - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, savaş yorgunu Suriye için de çok büyük tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, Suriye'de hastanelerin Kovid-19'la başa çıkma konusunda çok geri olduğunu ifade ediyor. Koronavirüs salgınının Suriye'deki etkisini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Suriye Amerikan Konseyi Başkanı ve Kardiyolog Dr. Zeki Lababidi, yıllardır iç savaşın sürdüğü ülkede salgının çok daha yıkıcı etkileri olduğunu ve hastaların evlerinde öldüklerini söyledi.



"BİRÇOK HASTA EVDE ACI ÇEKEREK ÖLDÜ"



Dr. Lababidi birçok hastanın hastaneye gidemeyerek evlerinde yaşamını yitirdiğini, gidenlerin de yetersiz tıbbi ekipmanlar nedeniyle doğru tedaviyi alamadıklarını belirtti. "İdlib'in en başta iyi bir sağlık altyapısı olmadığı bariz" diye konuşan Lababidi, "Maalesef birçok kişi hastaneye bile gidemeden hayatını kaybetti. Hastalara çok basit bir şey olan oksijen sağlamak büyük bir sorun haline geldi. İdlib'de maalesef yeterli yatak kapasitemiz yoktu" ifadelerine yer verdi. Salgının ülkede yarattığı tahribatın şiddetini anlatan Lababidi, "Pek çok hasta uygun tıbbi bakım olmadan evde acı çekerek öldü. Diğer krizlerin yanında bu büyük bir sorun. Ev ve çadırlarında soğuk havadan muzdarip şekilde kaldılar. İdlib'de yaşanan her şeyin yanında bu büyük bir kriz" dedi. Lababidi, Suriye’de muhaliflerin son kalesi olarak nitelendirilen İdlib’de yalnızca tek koronavirüs test cihazı bulunduğunu ifade etti.



"SAĞLIK SİSTEMİ EN İYİ OLAN ÜLKELER BİLE ZOR DURUMA DÜŞTÜ"



Suriye Amerikan Konseyi Başkanı ve Kardiyolog Dr. Lababidi, Suriye’de iç savaşın yanında koronavirüs salgınının yarattığı krizi de değerlendirdi. ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin bile bu salgında çok zor duruma düştüklerine dikkat çeken Lababidi, "Hepinizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’daki gelişmiş ülkeler bile ekonomik ve sosyal açıdan birçok zorluk yaşıyor ve Kovid-19 kriziyle başa çıkmaya çalışıyorlar. Sağlık sisteminin en iyi olduğu ülkelerde bile bu zorluklar görülebiliyor" dedi.



"ESAD, SAĞLIK SİSTEMİ KAYNAKLARINI MİLİSLERE HARCADI"



Dr. Zeki Lababidi, rejim lideri Beşşar Esad’ın ülkede sağlık sistemine yatırım yapmak yerine milislerine yatırım yaptığını ve Suriyelilerin öldürülmesine neden olduğunu ifade etti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Suriye'nin rejim lideri Esad'ı sert dille eleştiren Lababidi, "Esad rejimi tüm kaynaklarını milislerine ve mafyasına harcadı. Onun yönetiminde, son 10 yılda parçalanan bir sağlık sistemi için çok ihtiyaç duyulan bu parayı harcadı. Kovid-19 krizi ülke genelinde yayılırken, milisleri İdlib’e saldırıyordu. Sorumlu olduğu Suriye halkına uygun bakımı sağlamak yerine, bu kaynakları yönlendirmek yerine, Suriyelileri öldürmek için kaynakları boşa harcıyor" ifadelerini kullandı.



"İRAN SURİYE'DE İŞGAL GÜCÜ HALİNE GELDİ"



Suriye’de barış için izlenecek en mantıklı yolun, İran'ın ülkedeki yasa dışı olarak bulundurduğu paralı asker ve milislerin bölgeden çıkarılması olduğunu söyleyen Dr. Zeki Lababidi, İran'ın Suriye topraklarında bir 'işgal' gücü haline geldiğine dikkat çekti. İran'ın Suriye'deki politikasını eleştiren Lababidi, "İran, ülkenin her yerinde kötü şeyler yapan, insanları öldüren bir işgal gücü oldu. Suriye halkına yardım için gerekli kaynakları, ABD hükümeti tarafından da terör örgütü ilan edilen Devrim Gücü Muhafızları’nın yararı için kullanıyorlar" dedi.



"BÖLGEDE BARIŞ İÇİN ABD İLE RUSYA YAKINLAŞMASI ŞART"



Suriye'de 11'inci yıla iç savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lababidi, Suriye’de barış için ABD-Rusya yakınlaşmasının gerekli olduğunun altını çizdi. Lababidi açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "ABD ve Rusya'nın angajmanı olmadan, bu ülkelerin ciddi çabaları olmadan Suriye'ye barış getirmenin bir yolu olamaz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye'ye barış getirmek için oturup müzakere etmesine, ağır yükü bu iki ülkenin üstlenmesine ihtiyaç var."



"BEYAZ SARAY İLE TEMAS HALİNDEYİZ"



Dr. Zeki Lababidi, ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralan ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte Washington yönetiminin Suriye politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray ve Biden yönetimindeki dış ilişkilerden sorumlu birçok yetkiliyle temas halinde olduklarını ifade eden Lababidi, Suriye’de sağlanması gereken barış için fikir birliği yaptıktıklarını kaydetti. Lababidi yaptığı açıklamada, "Açıkçası, Biden yönetimi ve dış politika ekibi hala toplanıyor. Suriye politikası değerlendiriliyor. Henüz yönetim için nihai bir Suriye politikası yok. Suriye politikasının nasıl olacağına ve bölgede çözüme ulaşmada ne tür politikaların etkili olabileceğine dair bakış açımızı sunmak için Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik ekibi ile Beyaz Saray'da olabildiğince çalışıyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 'Sivillere karşı kimyasal silah kullanan herkes sorumlu tutulmalıdır' sözlerini hatırlatan Lababidi, "Antony Blinken'in 'Sivillere karşı kimyasal silah kullanan herkes sorumlu tutulmalıdır. Sivillere karşı kimyasal silah kullanımı sonuçsuz kalmamalıdır' sözlerini sarf ettiğini biliyoruz. Ve bu çok önemli. ABD, Rusya ile İran'ı bölgeden zorla çıkaracak. Sayın Blinken'in dünya çapında demokrasiye ve demokratik sistemlere inandığını biliyoruz ve onlarla çalışmayı, Suriye'ye demokrasi getirmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.