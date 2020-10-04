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Ermenistan, yine sivil yerleşim yerlerini bombaladı

Ermenistan, Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı

04 Ekim 2020 Pazar 17:14
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Ermenistan, yine sivil yerleşim yerlerini bombaladı

Azerbaycan (DHA) 

Ermenistan ordusunun, çatışma hattına belirli mesafede bulunan ve sivillerin yoğun yaşadığı Gence şehrine yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyururken, “Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence, Tatar, Füzuli bölgelerindeki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenledi” ifadelerini kullandı.  Hacıyev , Azerbaycan’ın vatandaşlarını savunmaya devam edeceğini de ifade etti.

DHA

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ErmenistanSivil Yerleşim YerleriGence BombardımanErmenistan Bombalama
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