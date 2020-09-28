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Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

Ermenistan’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:07
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Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

AZERBAYCAN - Bölgede sivillere yönelik saldırılarda bulunan Ermenistan’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü’nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede yerleşim yerlerinin altyapısı ciddi zarar görürken, 9’uncu sınıfa giden Fidan Kurbanova ile 7’nci sınıfa giden Şehriyar Kurbanov şehit oldu. Çocuk yaşta Ermeni bombalarına hedef olan iki gencin şehit haberi yürekleri burktu.  

AZERBAYCAN ORDUSU CEPHE HATTINDA SİVİLLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR
 

Azerbaycan toprağı Karabağ’ı tamamen ele geçirmek için saldırılara başlayan Ermenistan,  dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bombaladı. Bölgede yaşayan sivlleri korumak için hemen karşılık veren Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vurmaya devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan SaldırısıOkul öğrencileri şehit Oldu
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