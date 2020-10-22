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Ermeni güçleri Azerbaycan'a balistik füze fırlattı

Ermenistan ordusunu bozguna uğratan Azerbaycan güçlerinin hızlı ilerleyişi sürüyor. Cebrail çevresinde bir Ermeni taburunun tamamına yakını yok edildi.  Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a balistik füzeler ateşlendiğini duyurdu.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:46
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Ermeni güçleri Azerbaycan'a balistik füze fırlattı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekât başarıyla sürüyor. Kuzey ve güneyden kuşatma yaparak Karabağ’a hilal şeklinde ilerleyen Azerbaycan ordusunun güneydeki ilerleyişi hızla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca cephe hattının Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

Aynı zamanda; Hocavend yönünde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği, Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

ERMENİSTAN 5'İNCİ ALAYIN TABUR KOMUTANI KAYIP

“5’inci Alayın 3’üncü tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu” belirtilen açıklamada, “Ermenistan ordusunun 543’üncü alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanı yaralandı, yardımcısı hayatını kaybetti. Alayın 1. Tabur Komutanı, komutan yardımcısı, havan bölük komutanları ve 1. taburun bir bölüğünün personeli savaşa girmeyi reddetti. “ denildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu da ifadelerde yer aldı.

ERMENİLER SINIRA RUS BAYRAĞI ÇEKTİ

Öte yandan, Azerbaycan’ın güneyde, Ermenistan sınırına yaklaşmasıyla, sınır bölgesindeki Sünik ve Mehri çevresinde Rus bayraklarının göndere çekildiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycanSavaşSaldırıFüze
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