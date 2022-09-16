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Erdoğan: Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı

16 Eylül 2022 Cuma 14:38
Erdoğan: Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı

ÖZBEKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant'ta düzenlenen Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti;

“Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Duvarlar yükseldikçe vicdanlar da çölleşmekte, mazlumların sesleri daha da duyulmaz hale gelmektedir. Bunun en son ve acı örneği koronavirüs salgınında yaşanmıştır. Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatan bu küresel salgın sürecinde, maalesef uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Hatta kimi ülkeler tıbbi malzemeler temininde çatışma noktasına kadar geldiler. Biz Türkiye olarak, koronavirüsle mücadele kapsamında 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık.”

DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ: TÜRKİYE

“Yaklaşık 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. Gayrisafi milli gelirin yaklaşık yüzde 1’ni insani yardımlara ayırarak dünyanın ‘en cömert ülkesi’ unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz.”

UKRAYNA TAHILI

“Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında Birleşmiş Milletler ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında da samimi çaba harcıyoruz.”

“Türkiye 10 binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve tanıyan bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK/PYD/YPG/FETO ve DEAŞ dahil terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelemizi, kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.”

“Ortak koridor adını verdiğimiz girişimin, Kafkaslar, Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti hattında mühim bir arter görevi gördüğü bölgemizde ve ötesinde refahın ve istikrarın tesisinde büyük rol oynadığı aşikardır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSemerkantŞanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi
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