Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı.