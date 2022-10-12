Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz

KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarına devam ettiği Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan’ın dün olduğu gibi bugün de birlikte olduğunu vurgulayarak, “Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Erdoğan, “Malumunuz kıymetli kardeşimin Mayıs ayında Türkiye’ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar meselesidir ve 30 yıl geçti aradan ve Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan’ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev’in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan’ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bu vesileyle Kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



“BURADA BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIM”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine takdim edilen Birinci Derece Devlet Dostluk Nişanı için mevkidaşı Tokayev’e teşekkürlerini ileterek, “Az önce değerli kardeşimle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’mizin dördüncü toplantısını başarıyla icra ettik. Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Tabii bugün burada çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Bu sürpriz özellikle Birinci Derece Devlet Dostluk Nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim şu anda bilemiyorum. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“TOPLAMDA 20 ANLAŞMA İMZALADIK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında ve bugünle birlikte Kazakistan-Türkiye arasında 20 iş birliği anlaşması imzalandığını belirterek, “Aziz kardeşimle iş birliğimizin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içindeyiz. Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan’la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı, şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı böylece imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERİYORUZ”



Erdoğan, Türkiye-Kazakistan’ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine geçen sene ulaştığını, 10 milyar dolarlık hedefe de emin adımlarla ilerlendiğinin altını çizerek, “Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan’daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı, 4 milyar doları geride bıraktı. Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan’ı da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz” dedi.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan’ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduk. Dolayısıyla gerek Orta Asya’da gerek küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990’ların başından itibaren, Kazakistan’la çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla taçlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve özgürlükler adasında attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant’ta yapacağımız ikinci toplantıyla bunu daha tırmandıracağız. Önümüzdeki ay Özbekistan’daki bu teşkilatımızın müteakip zirvesi, aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana’daki temaslarıma yarın Kazakistan’ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya’da İstikrar ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi’ne katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan, gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olmuş olacak.”