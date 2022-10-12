Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.517,75
ALTIN
997,15
DOLAR
18,58
STERLİN
20,62
EURO
18,02
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz

12 Ekim 2022 Çarşamba 16:37
Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz

KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarına devam ettiği Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan’ın dün olduğu gibi bugün de birlikte olduğunu vurgulayarak, “Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Erdoğan, “Malumunuz kıymetli kardeşimin Mayıs ayında Türkiye’ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar meselesidir ve 30 yıl geçti aradan ve Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan’ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev’in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan’ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bu vesileyle Kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“BURADA BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine takdim edilen Birinci Derece Devlet Dostluk Nişanı için mevkidaşı Tokayev’e teşekkürlerini ileterek, “Az önce değerli kardeşimle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’mizin dördüncü toplantısını başarıyla icra ettik. Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Tabii bugün burada çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Bu sürpriz özellikle Birinci Derece Devlet Dostluk Nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim şu anda bilemiyorum. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TOPLAMDA 20 ANLAŞMA İMZALADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında ve bugünle birlikte Kazakistan-Türkiye arasında 20 iş birliği anlaşması imzalandığını belirterek, “Aziz kardeşimle iş birliğimizin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içindeyiz. Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan’la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı, şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı böylece imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERİYORUZ”

Erdoğan, Türkiye-Kazakistan’ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine geçen sene ulaştığını, 10 milyar dolarlık hedefe de emin adımlarla ilerlendiğinin altını çizerek, “Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan’daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı, 4 milyar doları geride bıraktı. Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan’ı da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan’ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduk. Dolayısıyla gerek Orta Asya’da gerek küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990’ların başından itibaren, Kazakistan’la çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla taçlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve özgürlükler adasında attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant’ta yapacağımız ikinci toplantıyla bunu daha tırmandıracağız. Önümüzdeki ay Özbekistan’daki bu teşkilatımızın müteakip zirvesi, aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana’daki temaslarıma yarın Kazakistan’ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya’da İstikrar ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi’ne katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan, gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olmuş olacak.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanResmi TemasCumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü
Stoltenberg: Öncelik Ukrayna'ya daha fazla hava savunması
Stoltenberg: Öncelik Ukrayna'ya daha fazla hava savunması
Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı
Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi: Rus heyeti Genel Kurul'a girerken arkasında kan izi bırakıyor
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi: Rus heyeti Genel Kurul'a girerken arkasında kan izi bırakıyor
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu
Venezuela heyelan felaketi: 25 ölü, 52 kayıp
Venezuela heyelan felaketi: 25 ölü, 52 kayıp
Almanya Dışişleri: Füze saldırısında vurulan Almanya vize ofisi boştu
Almanya Dışişleri: Füze saldırısında vurulan Almanya vize ofisi boştu
Ekonomi dalındaki Nobel Ödülü, finansal kriz araştırmalarına verildi
Ekonomi dalındaki Nobel Ödülü, finansal kriz araştırmalarına verildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول