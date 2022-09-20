Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.195,67
ALTIN
980,92
DOLAR
18,31
STERLİN
20,93
EURO
18,32
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi alacak
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma...
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu nedeniyle ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la Türkevi'ne yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi.

20 Eylül 2022 Salı 11:12
Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

BM 77’n Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen ‘Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin ardından BM çıkış kapısına yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ‘Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan ile karşılaştı.

Erdoğan çifti, el ele yürüyerek Türkevi'ne geçti. Sıfır atık görüşmesiyle ilgili yol boyunca süren sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin girişinde açılan atık sergisini birlikte gezdi.

Sanatçı Deniz Sağdıç'tan atık eserler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi çok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi. Erdoğan, sanatçıya yürüttüğü çevreci çalışmalarında başarı diledi. Sergi gezisine Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerABDNew YorkCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanTürkeviSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres ve Emine Erdoğan, ‘Sıfır Atık Projesi’ için iyi niyet beyanı imzaladı
Guterres ve Emine Erdoğan, ‘Sıfır Atık Projesi’ için iyi niyet beyanı imzaladı
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Kraliçe Elizabeth için Westminster Abbey’de cenaze töreni düzenlendi
Kraliçe Elizabeth için Westminster Abbey’de cenaze töreni düzenlendi
AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi
AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi
Energoatom: Rusya nükleer santral alanını bombaladı
Energoatom: Rusya nükleer santral alanını bombaladı
Erdoğan: NATO’nun en önemli ilk beş ortağından bir tanesi de Türkiye’dir
Erdoğan: NATO’nun en önemli ilk beş ortağından bir tanesi de Türkiye’dir
Bakan Çavuşoğlu İngiltere’de
Bakan Çavuşoğlu İngiltere’de
Japonya’yı Nanmadol tayfunu vuruyor
Japonya’yı Nanmadol tayfunu vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول