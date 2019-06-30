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Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği’ isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.

Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği’ isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:06
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Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü

Japonya, (DHA)

Japonya’nın Kyoto şehrinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAltes PrensesAkikoGörüşmeönce Vatan
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