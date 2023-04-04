Erbil'de ramazan sofralarının vazgeçilmezleri hurma, şerbet ve tatlılara rağbet arttı

ERBİL AA- Ramazan ayının gelmesiyle tezgahları süsleyen ürünler arasında hurma ve tatlıların yanı sıra şerbetler de yerini aldı.

İftar vaktine doğru bu ürünleri satan dükkanların önünde kuyruk oluşuyor.

"Ramazanda iki kat hurma ithalatı gerçekleşiyor"

Kent merkezindeki dükkanında hurma satan Heriş Sabah, bu yıl önceki yıllara göre hurma ithalatının azaldığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Sabah, "Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha pahalı. Mesela bizde bir kilogram Filistin hurması 15 bin Ddnar (yaklaşık 200 TL) iken bu pazarda 33 bin dinara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Salar Mecid de Irak genelinde yaklaşık 350 çeşit hurma bulunduğunu ancak Erbil'deki pazarda birkaç çeşit yer aldığını dile getirdi.

Bunun halkın tercihinden kaynaklandığını belirten Mecid, şunları söyledi:

"Filistin, Arabistan ve İran'dan da çeşitler bulunuyor. Ramazan ayında diğer aylara göre iki kat hurma ithalatı gerçekleşiyor. Her ne kadar fiyatlardan dolayı satışlar diğer yıllara göre azalmışsa da, hurma pazarının ramazanın ortasında daha da hareketleneceğini düşünüyorum."

Kuru üzüm şerbeti tercih ediliyor

Kentte şerbet ve tatlı dükkanı işleten Hacı İdris Melazade de her sene olduğu gibi bu ramazan da çeşitli şerbet ve tatlılar ürettiklerini aktardı.

Melazade, "Baklava ve tatlı çeşitlerimize ilgi fazla. Şerbetlerden ise daha çok kuru üzümden elde ettiğimiz şerbetler tercih ediliyor. Sonbaharda hasadı yapılan kuru üzümden 50 ton satın aldık." diye konuştu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği şerbetler için birkaç ton da Halepçe narı satın aldıklarını vurgulayan Melazade, şerbetlerde genel olarak şeker kullandıklarını ancak bazılarında ise şeker bulunmadığını söyledi.