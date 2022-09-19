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Energoatom: Rusya nükleer santral alanını bombaladı

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:27
Energoatom: Rusya nükleer santral alanını bombaladı

UKRAYNA - Energoatom, Ukrayna’nın Güney Ukrayna Nükleer Santrali (SUNPP) alanının Rusya tarafından bombalandığını ve füzenin nükleer reaktörlerden 300 metre uzağa düştüğünü duyurdu.


 

Ukrayna enerji şirketi Energoatom tarafından yazılı yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Mıkolayiv bölgesinde bulunan Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali olarak da bilinen Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin sanayi bölgesine füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “SUNPP reaktörlerinden sadece 300 metre uzaklıkta güçlü bir patlama meydana geldi. Şok dalgası santralin binalarına zarar verdi ve 100’den fazla pencere kırıldı. Güney Ukrayna enerji kompleksinin bir parçası olan Oleksandrivska Hidroelektrik Santrali’nin hidroelektrik ünitelerinden biri kapatıldı. Üç yüksek voltajlı elektrik hattı da devre dışı kaldı” denildi.


 

“SANTRAL PERSONELİ YARALANMADI”


 

Santral personelinden kimsenin yaralanmadığı ve şu anda üç SUNPP güç ünitesinin tümünün normal olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, “Rus ordusunun gerçekleştirdiği nükleer terör eylemleri tüm dünyayı tehdit ediyor. Yeni bir felaketi önlemek için derhal durdurulmaları gerekir!” ifadelerine yer verildi.


 

ZELENSKİ: RUSYA TÜM DÜNYAYI TEHLİKEYE ATIYOR”


 

Zelenski ise sosyal medya hesabından nükleer santralin bombalanmasına dair yaptığı açıklamada, “Mıkolayiv bölgesi. Gece Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali’nden 300 metre uzağa bir füze düştü. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Santral alanındaki binalarda pencereler hasar gördü. İşgalciler tekrar ateş etmek istediler ama nükleer santralin ne olduğunu unuttular. Rusya tüm dünyayı tehlikeye atıyor. Çok geç olmadan onu durdurmalıyız” dedi. Zelenski ayrıca santralin bombalandığı anların görüntüsünü ve binalarda meydana gelen hasarın fotoğraflarını paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaEnergoatomNükleer Santral
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