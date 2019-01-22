Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre, Endonezya’nın Kahale bölgesine 86 kilometre, Waingpau bölgesine de162.2 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği 27 kilometre olarak ölçüldü.
DHA
Endonezya’nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Endonezya’nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre, Endonezya’nın Kahale bölgesine 86 kilometre, Waingpau bölgesine de162.2 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği 27 kilometre olarak ölçüldü.
DHA