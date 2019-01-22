Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97955
ALTIN
219.673
DOLAR
5.3389
STERLİN
6.8781
EURO
6.0632
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Trabzonspor'da hedef çeyrek final
Trabzonspor'da hedef çeyrek final
Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 41 kilo eroin ele...
Ankara’da iş yeri yangını
Ankara’da iş yeri yangını
Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız
Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar...

Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.

22 Ocak 2019 Salı 09:57
0 Okunma
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre, Endonezya’nın Kahale bölgesine 86 kilometre, Waingpau bölgesine de162.2 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği 27 kilometre olarak ölçüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerç Boğazı’nda facia: Çok sayıda ölü var
Kerç Boğazı’nda facia: Çok sayıda ölü var
Ölü sayısı 79'a yükseldi
Ölü sayısı 79'a yükseldi
Menbiç'ten kaçış
Menbiç'ten kaçış
İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı
İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı
Trump protesto edildi
Trump protesto edildi
Netanyahu Çad’ı ziyaret etti
Netanyahu Çad’ı ziyaret etti
Mali’de silahlı saldırı
Mali’de silahlı saldırı
Meksika'da patlamada ölü sayısı 66'ya yükseldi
Meksika'da patlamada ölü sayısı 66'ya yükseldi
Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu
Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ