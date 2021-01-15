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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 8'e yükseldiği, 637 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

15 Ocak 2021 Cuma 09:08
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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG),merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. 

26 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiğini ifade etti. Yetkililer, olası artçı sarsıntıda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan kaçınması uyarısında bulundu. Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

DHA

Son Güncelleme: 15.01.2021 09:37
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDeprem
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