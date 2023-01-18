Endonezya'da 6 ve 7 büyüklüğünde iki deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Gorontalo şehrinin 61 kilometre güneydoğusu olan depremin, yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Halmahera Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
AA