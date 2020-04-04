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EN ACI VEDA!

Dünyanın bir çok ülkesinde koronavirüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı. Virüs pek çok aileyi, sevdikleriyle vedalaşma şansından mahrum bıraktı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:43
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EN ACI VEDA!

İngiltere'nin Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan (73), koronavirüs sebebiyle evde karantinada bulunduğu için, yaşamını yitiren kocasının cenazesine katılamadı. Görevliler, cenaze arabasını yaşlı kadının evinin önünden geçirdiler. Susan, pencereden kocasını son yolculuğuna uğurladı.  

35 YILLIK EŞİNE PENCEREDEN VEDA ETTİ

Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan, 35 yıllık kocası emekli asker Peter Cadogan’ı (75) 2 Mart'ta kanserden kaybetti. Koronavirüs salgı sebebiyle evinde karantina altına olan Susan, kocasının cenazesine katılamadı. Evinin penceresinden kocasının cenazesini uğurlayan Cadogan, “Kendi kendime güçlü olmak gerektiğini söyledim ama tabutunu cenaze arabasında görünce gözyaşlarımı tutamadım” dedi.  Susan kocasının tabutunu, karantina altında olduğu için evinin önünden cenaze arabasıyla geçiren görevlilere teşekkür etti. Susan Cadogan, “geleneksel olarak ailenin ve arkadaşlarının katıldığı bir cenaze düzenlemek istiyordum ama virüs salgını sebebiyle mümkün olmadı” dedi.    

DHA

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