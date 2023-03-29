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Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak bulunduğu New York’ta, aslen Bolulu olan Hoşcan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:53
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Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği kentte, Hoşcan ailesini ziyaret etti.

15 yıldır New York'ta yaşayan Hoşcan ailesi, Emine Erdoğan'ı çiçeklerle karşıladı.

Cemile-Yunus çifti ile çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep Hoşcan'la sohbet eden Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Emine Erdoğan, 30 yıldır aşçılık ve otelcilik alanında çalışan, halen New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan Yunus Hoşcan ve ev hanımı eşi Cemile'nin, ABD'ye taşınma süreçlerini dinledi.

Emine Erdoğan, Saint John’s Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Ebru Hoşcan ve ilkokul öncesi eğitimi alan Ebrar Zeynep Hoşcan ile de eğitim hayatları üzerine sohbet etti.

İftarını Hoşcan ailesinin evinde yapan Emine Erdoğan, Twitter paylaşımda, "Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk. Yunus ve Cemile kardeşimizden ABD'ye taşınma süreçlerini dinledik. Çocuklarla ise eğitim hayatları üzerine sohbet ettik. Bu vesileyle mahalle sakini Türk vatandaşlarımızla da hasbihâl etme fırsatı buldum. Birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatan Ramazan ayının kardeşliğimizi daim etmesini diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Hoşcan ailesinin evinden çıkışta, aynı mahallede ikamet eden Türk ailelerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan'a özel davet

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi.​​​

AA

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanIftarNewyork
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