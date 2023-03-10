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Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor

10 Mart 2023 Cuma 10:46
Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor

Ankara

WASHINGTON (AA) - SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County'de inşa edilecek.

İnşası süren Boring ve SpaceX tesislerinin yanındaki alana temelinin atılması planlanan şehrin, Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı iddia edildi.

Teksas yasalarınca bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor. Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.

Bastrop County bölgesinden bir yetkilinin açıklamasında, Musk'tan veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluştan henüz başvuru alınmadığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 10.03.2023 11:06
Anahtar Kelimeler:
Elon MuskABDTeksas
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