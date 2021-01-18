Eller tetikte Biden'ın yemin töreni bekleniyor

Her Amerikan Devlet Başkanı’nın seçilişinde 1789’dan beri aynı tören gerçekleştiriliyor. Amerikan Anayasası yemin töreninin tüm detaylarını gününe ve saatine kadar öngörüyor. Her dört yılda bir seçilen Amerikan Başkanı 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlıyor.



Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu sene gerçekleşecek yemin töreni hem koronavirüsten dolayı hem de güvenlik önlemleriyle tarihe geçecek. ABD’nin en yaşlı başkanı Biden 20 Ocak 2021’de yani yarın birçok farklı açıdan tarihe geçecek.

Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

ABD’nin ilk Başkanı George Washington yemin töreninde 135 kelime kullanarak En kısa yemin töreni konuşmasını yapan Başkan olarak tarihe geçmiş. Abraham Lincoln ise Afrika kökenli Amerikalıları yemin töreni yürüyüşüne dahil eden ilk Başkan olmuş. Harry Truman’ın yemin töreni ise ilk defa televizyonda yayınlanmış. Bill Clinton’un internet üzerinden canlı yayınlanan ilk yemin töreni olarak tarihe geçti. ABD tarihinin en ilginç yemin törenine şahit olmasına saatler kaldı. ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden’ın yeminn töreni koronavirüs gölgesinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz haftalardaki Kongre saldırısından dolayı da güvenlik önlemi en üst düzeyde. Biden’ı koruyan 25 bin üzerinde ulusal muhafız bu tarihi zamana tanıklık edecek.





Seçimlerden 70 Gün Sonra Yeni Başkan Göreve Başlıyor



Kasım ayının ilk salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları belli olurken, başkan yasa gereği görevi 20 Ocak'ta devralıyor. Aradaki 70 günlük sürede, seçilmiş olan başkanın kabine üyeleri ve Senatonun onayına tabi diğer yetkililerinin onaylanması ve kurumların devralınmasına ilişkin hazırlıklar yapılıyor. Bu devir teslim süreci hem ülkeye yönelik dış müdahaleler hem de ABD'nin dış operasyonları açısından kırılgan bir dönem olarak nitelendiriliyor. Ancak bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yaşananlar, ülkenin yakın tarihinde görülmediği için endişelere neden oldu.



25 bin Ulusal Muhafız Görevde



Kongre olayları ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı.

Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı.



Kara, Hava ve Su da Kuş Uçmuyor



6 Ocak olaylarından sonra başkent Washington'da güvenlik tedbirleri giderek artırıldı. Kongrenin etrafına iki metre yüksekliğinde sabit çelik bariyer yerleştirilirken, Washington'daki birçok cadde ve sokakta asker ve polis araçları konuşlandırıldı.



Washington'daki oteller ve geçici ev kiralama platformu Airbnb şehirde rezervasyonları durdurdu ve önceden yapılmış olanları da iptal etti Sadece kara ve havada değil Başkent Washington DC’ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan şehirlerde de güvenlik önlemleri alındı. Potomac Nehri’nin üzerinde sahil güvenlik ekipleri yemin törenine uzak mesafede olmasına rağmen elleri tetikte hücum botlarıyla şimdiden nöbet tutuyor.



Amerika Genelinde Sıkı Güvenlik Önlemleri



FBI, Cumartesi gününden başlayarak Joe Biden’ın yemin ederek başkanlık görevine resmen başlayacağı 20 Ocak’a kadar tüm 50 eyaletin başkentlerinde silahlı protesto eylemleri düzenlenmesi ihtimali konusunda polis dairelerini uyardı. Seçim sonuçlarını uzun süre boyunca kabul etmeyen ve seçime hile karıştığını iddia eden Başkan Trump’ın destekçileri, 6 Ocak’ta Kongre’nin işgal edildiği olaylardan sonra yeniden eylem hazırlığında olduğu yönünde ihbarlar alınıyor.



“100 Günde 100 Milyon Aşı Mümkün”



Çarşamba günü yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden 100 günde 100 milyon aşı yapılabilmesini planlıyor. Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci, 100 günde 100 milyon aşının yapılabileceğini söyledi. Amerika’da aşı sürecinin yavaş işlemesi eleştiriliyor. Ülkede yaklaşık 11 milyon kişiye aşı yapıldı. Ancak 2020 sonunda bu rakamın 20 milyon olacağı açıklanmıştı. Ülkede yaklaşık 400 bin kişi Corana nedeniyle yaşamını yitirmiş durumda.



Biden Birlik Mesajı Verecek



Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlıyor. Biden’ın yemin töreninde birlik mesajı vereceği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama 20 Ocak'tan itibaren Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak görev yapacak Ron Klain’den geldi.



Klain, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Biden’ın yemin töreninde ulusal birlik mesajı vereceğini söyledi. Klain, Biden’ın ülkeyi geleceğe götürmekle ilgili mesaj vereceğini, birlik mesajı vereceğini söyledi.



Yemin töreni Kongre’nin önünde kurulan sahnede gerçekleşecek. Kongre ve çevresinde binlerce ulusal muhafız görev başında. Kongre’ye giden yolların da birçoğu kapalı. Yeni haftayla birlikte güvenlikle ilgili yeni önlemlerin de yürürlüğe girmesi gündemde. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser halka yemin törenine gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.