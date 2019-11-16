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El Bab’da bombalı saldırı

El Bab’da bomba yüklü araçlı saldırı: 11 ölü

El Bab’da bombalı saldırı

El Bab’da bomba yüklü araçlı saldırı: 11 ölü

16 Kasım 2019 Cumartesi 18:34
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El Bab’da bombalı saldırı

SURİYE (DHA)

Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil de yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin El Bab kentinde, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Garaja bırakılan araç, uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu 11 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Patlamada, bölgedeki bazı iş yerleri yıkıldı, çok sayıda araç da hasar gördü. Saldırının ardından bölgeye gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları ambulanslarla sağlık kuruluşlarına kaldırdı.

Saldırıyı PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği üzerinde durulurken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı, kentte önlemlerini artırdı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15'ten fazla kişiyi de yaraladı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
El BabBombalı Saldırı
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