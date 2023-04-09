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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği, kayıp kişi sayısının ise 55 olduğu bildirildi.

09 Nisan 2023 Pazar 10:19
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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Bogota

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda kayıp sayısının arttığı ifade edildi.

Felakette ölenlerin sayısının 33'e, yaralı sayısının 43'e çıktığı, kayıp kişi sayısının da 55 olduğu bilgisi verildi.

Şimdiye kadar 32 kişinin kurtarıldığı, heyelan nedeniyle evsiz kalan kişi sayısının 1034'e çıktığı belirtildi.

Yetkililer, toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğünü, 57 evin de tamamen yıkıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkvatorToprakkayması
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