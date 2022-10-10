Ekonomi dalındaki Nobel Ödülü, finansal kriz araştırmalarına verildi

İSVEÇ - İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2022 Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü'nü bankalar ve finansal krizler üzerine araştırma yaptıkları için Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verdi.



Nobel’den yapılan açıklamada “Bu yılın ekonomi bilimleri ödülü sahipleri, Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, özellikle finansal krizler sırasında bankaların ekonomideki rolüne ilişkin anlayışımızı önemli ölçüde geliştirdi. Araştırmalarındaki önemli bir bulgu, banka çöküşlerinden kaçınmanın neden hayati olduğudur” denildi.