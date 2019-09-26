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Dünyayı sarsacak açıklama! Veliaht Prens itiraf etti

ABD televizyon kanalı PBS’de Frontline programını hazırlayan gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Aralık 2018'de yaptığı röportajda Selman’ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum" dediğini duyurdu.

Dünyayı sarsacak açıklama! Veliaht Prens itiraf etti

ABD televizyon kanalı PBS’de Frontline programını hazırlayan gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Aralık 2018'de yaptığı röportajda Selman’ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum" dediğini duyurdu.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:50
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Dünyayı sarsacak açıklama! Veliaht Prens itiraf etti

ABD - Programın tanıtım fragmanında, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği vurgulanarak, Selman’ın gazeteci Smith ile diyaloğundan bölümler, Bin Selman'ın fotoğrafı ile ekrana taşındı.

PBS’de 1 Ekim’de yayınlanacağı duyurulan röportajdan tanıtım alıntılarının bulunduğu fragmanda, “Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda 'Bu olay benim sorumluluğum dâhilinde oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum dâhilinde oldu' " ifadeleri Martin Smith’in kendi sesinden veriliyor.

"Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Veliaht Prens Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var" dediğini belirten Martin Smith, "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var" cevabını verdiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin SelmanCemal KaşıkçıCinayet
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