Dünyanın dört bir yanından Zafer Bayramı mesajları

ABD - Dünyanın dört bir yanındaki Türkiye'nin büyükelçilikleri ve konsoloslukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü Yıl münasebetiyle 'Zafer Bayramı' mesajları paylaştı.



Kiev Büyükelçiliği Ukraynaca paylaştığı mesajında “Zaferimiz 100 yıldır bize gurur, bağımsızlığı için savaşan başkalarına ise ilham ve umut veriyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza sonsuz saygı ve minnetle...” denildi.



Moskova Büyükelçiliği “Bazı Zaferler sonsuza dek kutlanır! 30 Ağustos Zafer Bayramımız 100. yılında kutlu olsun! Zaferin mimarı Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” mesajını paylaştı.



ABD’deki Türkiye’nin Boston Konsolosluğu İngilizce dilinde paylaştığı kutlama mesajında “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan işgalci düşman kuvvetlerini yenmek için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adı verilen büyük bir karşı taarruz başlattı. Bugün bu Büyük Zaferin 100. yıl dönümü” denilerek savaşta hayatını kaybeden şehitleri andı.



Güney Amerika kıtası ülkelerinden Şili’de Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliği, savaş zamanı Türkiye fotoğraflarıyla paylaştığı Zafer Bayramı mesajında “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin istiklali uğruna can veren tüm askerlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz” denildi.



Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği mesajında “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! 30 Ağustos zaferinin 100. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’daki Samsun seferiyle başlayan milli mücadeleye değinerek “Büyük Taarruz ile şahlanan kahraman ordumuz, altı ayda geçilemez denilen düşman mevzilerini birkaç günde aşarak 30 Ağustos 1922 tarihinde kurtuluş mücadelemizi zaferle taçlandırılmıştır” mesajını paylaştı.



Berlin Başkonsolosluğu “30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!” mesajını paylaştı.



Bangkok Büyükelçiliği Zafer Bayramı mesajında “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin Güney Afrika’daki Cape Town Başkonsolosluğu “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi, şehit ve kahraman askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” mesajını paylaştı.



Pekin Büyükelçiliği mesajında “Vatanın düşman işgalinden kurtuluşunu, Türk milletinin bağımsızlığını müjdeleyen Büyük Zafer’in 100. Yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi M. K. Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.