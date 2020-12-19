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Dünyada ilk uygulanan Covid-19 aşısının şişesi ve şırıngası müzeye konuldu

İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi, dünyada ilk olarak Margaret Keenan’a uygulanan koronavirüs aşısının şişesini ve şırıngasını müzenin eserleri arasına koydu. Ziyaretçiler, aşının şişesi ve şırıngasını, 2021'in ilk aylarında müzede görebilecek.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:22
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Dünyada ilk uygulanan Covid-19 aşısının şişesi ve şırıngası müzeye konuldu

Koronavirüs aşısını ilk uygulayan ülke İngiltere’de, Coventry Üniversite Hastanesi'nde 8 Aralık 2020 Salı günü sabah saat 6.45'te, Pfizer BioNTech Covid-19 aşısı dünyada ilk kez uygulanarak tarihte yerine aldı. Covid-19 aşısını ilk olan kişi Margaret Keenan’a (90) uygulanan aşının şişesi ve şırıngası, Londra’da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi’ne konuldu.

ŞİŞENİN VE ŞIRINGANIN TARİHİ DURUMU ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Müzeden yapılan açıklamada “Bu küçük ama önemli nesneyi koruyarak, gelecek nesillerle paylaşılacak ilk COVID-19 aşılamasının tarihi durumunu ölümsüzleştiriyoruz. 2021'in başlarında, şişe, tıp tarihine adanmış en büyük galeride sergilenecek" ifadeleri kullanıldı.

BU NESNELER NADİREN SAKLANIR

Bilim ve Sanayi Müzesi yaptığı açıklamada, geçmişte salgınla ilgili nesnelerin elde edilmesinin zor olduğunu ifade ederek “Bu eşyalar, geçici nitelikleri nedeniyle yok edildikleri için (patojenler veya vücut sıvılarıyla temas nedeniyle) veya belki de bu travmatik olayları yaşayan insanların unutmaya istekli olması nedeniyle nadiren hayatta kalır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19İngiltereAşışişeşırıngaMüze
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