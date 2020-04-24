Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Çağlar Söyüncü'den 100 çocuğa eşofman
Çağlar Söyüncü'den 100 çocuğa eşofman
Rus savaş gemisi Saratov, Boğaz'dan geçti
Rus savaş gemisi Saratov, Boğaz'dan...
Avrupa Atletizm Şampiyonası iptal edildi
Avrupa Atletizm Şampiyonası iptal edildi
Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen adamın incelenmesi gerek
Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 191 bin 74’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 726 bin 195’e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 749 bin 677'ye çıktı.

24 Nisan 2020 Cuma 10:34
0 Okunma
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 22 bin 157’ye yükselirken; vaka sayısı da 213 bin 24’e çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 189 bin 973 olurken, 25 bin 549 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 153 bin 129’a çıkarken; 5 bin 575 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 158 bin 183 kişide virüs tespit edildiği ve 21 bin 856 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 738’e yükselirken, hasta sayısı 138 bin 78 oldu.

ABD’DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 886 bin 709 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 775 bin 625 test yapıldığı bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 481’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 481’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 87 bin 26’ya çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalıkVaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu
KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 440 ölüm
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 440 ölüm
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması
Almanya Başbakanı Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması
Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263
Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263
İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 172 ölüm
İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 172 ölüm
Almanya’da koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine onay verildi
Almanya’da koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine onay verildi
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs hüsranı
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs hüsranı
ABD’de koronavirüs nedeniyle 45 binden fazla kişi öldü
ABD’de koronavirüs nedeniyle 45 binden fazla kişi öldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı