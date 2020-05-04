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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 248 bin 306’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 566 bin 841’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 156 bin 982’ye ulaştı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:42
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 264’e yükselirken; vaka sayısı da 247 bin 122’ye çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 210 bin 717 olurken, 28 bin 884 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 165 bin 664’e çıkarken; 6 bin 866 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 168 bin 693 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 895 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446’ya yükselirken, hasta sayısı 186 bin 599 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 203’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 203’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 97 bin 424’e çıktığını açıkladı.

DHA

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DünyaÇinVuhanKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalıkHasta
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