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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 239 bin 615’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 401 bin 394’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bin 816’ya ulaştı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:38
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 824’e yükselirken; vaka sayısı da 242 bin 988’e çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 207 bin 428 olurken, 28 bin 236 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 164 bin 77’ye çıkarken; 6 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 167 bin 346 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 510’a yükselirken, hasta sayısı 177 bin 454 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 91’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 91’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 95 bin 646’a çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaSalgınHastalıkKoronavirüsCovid19
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