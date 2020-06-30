Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 370 bin 488 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 58 bin 385’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 166 olurken, vaka sayısı ise 641 bin 156’ya ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 436 olurken, 34 bin 744 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 195 bin 392’ye çıkarken; 9 bin 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 575’e yükselirken, hasta sayısı 311 bin 965 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 670’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 670’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 225 bin 205’e çıktığı açıklandı.