Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 136 olurken, 34 bin 716 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 194 bin 689’a çıkarken; 9 bin 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 162 bin 936 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 778 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 514’e yükselirken, hasta sayısı 310 bin 250 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 364’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 364’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 220 bin 180’e çıktığı açıklandı.