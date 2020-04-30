Dünya genelinde koronavirüs bilançosu



ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ



Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 203 bin 591 olurken, 27 bin 682 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 161 bin 539’a çıkarken; 6 bin 467 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 166 bin 420 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97’ye yükselirken, hasta sayısı 165 bin 221 oldu.



İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 957’YE ÇIKTI



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 957’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 93 bin 657’ye çıktığını açıkladı.