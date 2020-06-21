Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 70 bin 139 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 50 bin 58’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 2 olurken, vaka sayısı ise 576 bin 952’ye ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 275 olurken, 34 bin 610 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 191 bin 216’ya çıkarken; 8 bin 961 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 160 bin 93 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 633 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 589’a yükselirken, hasta sayısı 303 bin 110 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 507’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 507’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 202 bin 584’e çıktığı açıklandı.